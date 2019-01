São Caetano e União Mogi não saem do zero na estreia do Grupo 25 da Copinha

Nesta sexta-feira (4), União Mogi e São Caetano se enfrentaram pela rodada inicial do Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está em sua quinquagésima edição. As equipes tiveram boas chances para abrir o placar, mas não saíram do 0 a 0 no Nogueirão.

O jogo teve início equilibrado. Aos 15, após cobrança de falta do Mogi, Daniel defendeu o chute e fez a ligação para o contra-golpe rápido do Azulão. Após bate e rebate na área do União Mogi, a bola sobrou para o volante Douglas, que finalizou de longe e o goleiro Waley pegou em dois tempos.

A equipe da sede se mantinha fechada na defesa, dificultando a saída do ataque caetanista, que procurava chegar pelas laterais, mas sem tanta eficiência. Aos 38, após cobrança de lateral, a bola resvalou na cabeça do meia do União e Flávio girou. O chute saiu a esquerda do gol, raspando a trave.

Eles voltaram a ameaçar nos acréscimos para o intervalo. Jogada de Flávio pela direita e bola para Dudu, que arriscou de fora da área e mandou uma bomba pra fora.

No retorno para o segundo tempo, quem teve o domínio inicial foi o Azulão. Aos 6, Matheus Salgueiro recebeu no meio e arrematou de fora, a bola bateu na trave e saiu. Momentos depois, mais um ataque, dessa vez após bobeira do União no ataque. Markson tocou para o volante Jean na entrada da área, mas ele isolou.

A pressão era toda do São Caetano. Com 12 minutos, Keffel ganhou do defensor duas vezes e mandou pro gol de perna esquerda, mas o goleiro Warley, atento, pegou.

O tempo foi passando e 0 a 0 persistia no placar. Quem seguia com as ações no ataque era o time do sul de São Paulo, que criava chances de muito perigo. Aos 43, Keffel cruzou pelo lado esquerdo e Rafael bateu na pequena área para defesaça no reflexo do goleiro Warley. Final de jogo em Mogi das Cruzes e 0 a 0.

O União Mogi volta a campo na próxima segunda-feira (4), diante do Sergipe, ás 17h. Já o São Caetano enfrenta o Santos, no mesmo dia, ás 20h.