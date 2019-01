Goiás confirma contratação por empréstimo de Marlone, ex-Sport

Nesta quinta-feira (3), o Goiás anunciou sua mais nova contratação para a temporada. Trata-se do meio-campista Marlone, de 26 anos, que chega ao time do Centro-Oeste pro empréstimo de um ano junto ao Corinthians.

Natural de Augustinóplis-TO, o jogador tem contrato vigente com os paulistas até o fim do ano, sendo assim, ficará de graça no mercado em dezembro, quando também termina seu contrato com o Goiás, que poderá adquiri-lo em definitivo.

Ele já se apresentou ao treinador Maurício Barbieri ao lado de seus companheiros nesta quinta-feira e já está concentrado na Casa do Atleta, dentro do CT Edmo Pinheiro.

O esmeraldino será o sexto clube da carreira de Marlone. Revelado no Vasco em 2012, o meia foi um dos poucos destaques do cruzmaltino no rebaixamento do ano seguinte. Suas atuações chamaram a atenção do Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2014, mas o jogador não se firmou em Minas e logo depois foi emprestado a Fluminense e Sport, onde voltou a ter um desempenho acima.

Após a boa passagem pelo time de pernambuco, o Corinthians adquiriu o meia em 2016, mas novamente, não se firmou. Apesar disso, ele ainda concorreu ao prêmio Puskas no mesmo ano, após um lindo gol contra o Cobreloa. Foi cedido ao Atlético-MG e passou boa parte do tempo no banco, voltando ao Sport mais uma vez.

Marlone é o sexto reforço do Verdão para a temporada. O clube já anunciou oficialmente o goleiro Sidão, os laterais Kevin e Nilson Loyola, o zagueiro Rafael Vaz, volante Geovane e o meia Renatinho para 2019.

A equipe estreia oficialmente no dia 20 de janeiro, sábado, diante do Goiânia, ás 17h, no Estádio Olímpico, pelo Campeonato Goiano.