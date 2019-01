Mattos apresenta reforços e nega negócio por Goulart: “Não tem nenhum avanço”

O Palmeiras já iniciou os trabalhos para a temporada de 2019. Nesta sexta-feira (4), o diretor de futebol, Alexandre Mattos, apresentou os cinco reforços já confirmados para a temporada: Arthur Cabral, Zé Rafael, Matheus Fernandes, Felipe Pires e Carlos Eduardo. Depois das apresentações, concedeu entrevista.

Começou falando sobre o assunto mais quente no Verdão: uma possível vinda de Ricardo Goulart, atualmente na China.

“A gente não fala de jogador que não está aqui, até pelo euforia que está. O Palmeiras hoje tem um time já bem definido pela sua comissão técnica, a diretoria só faz acontecer. O Ricardo é um jogador excepcional. No momento ele ainda está se recuperando da sua lesão, está fazendo tratamento aqui dentro. Não há conversa com o time dele no momento, para entender o que pode ser feito. Se, em algum momento, após a sua recuperação, tiver uma viabilidade financeira compatível com aquilo que o Palmeiras entenda que é possível, a gente vai escutar o caso. Nem a comissão técnica, nem a diretoria estão na ansiedade. Não tem, nesse momento, nenhum avanço em relação a isso, até porque ele ainda não está 100%. E a gente também não tem um direcionamento da China.”

Depois, ele falou sobre um possível foco na Libertadores.

“No início de 2018, na primeira coletiva do ano, também estive aqui e falei ao nosso torcedor que o Palmeiras vem forte, vem como protagonista, mas não significa que o Palmeiras joga sozinho, há outras grandes equipes. O Palmeiras é uma das forças; não é a única, não é a favorita. O Palmeiras tem apenas uma obrigação com seu torcedor: ser protagonista. É uma equipe competitiva. O sonho dos torcedores e dos profissionais que trabalham aqui é título.”

Por fim, respondeu sobre a situação do atacante Dudu. "O Dudu tem contrato com o Palmeiras até 2022. Já entraram em contato por ele no meio de 2016, que foi o momento mais crítico e poucos ficaram sabendo e quase não falaram. Lá foi bem difícil segurar. Depois, recebemos contatos em janeiro de 2017, da China, no meio de 2017, da China de novo, em janeiro de 2018, novamente da China, e agora no meio com a situação mais forte, quando fizemos o projeto de carreira com ele.”

O Palmeiras segue em preparação para o primeiro desafio do ano: o Campeonato Paulista.