Desábato se despede do Vasco para jogar no futebol japonês

Vindo do Vélez Sarsfield, Leandro Desábato iniciou sua trajetória no Vasco com o pé direito. Demonstrando segurança nos jogos da Pré- Libertadores e do Campeonato Carioca, o volante ouviu os latidos de pitbull tradicionalmente entoados pela torcida vascaína para seus camisas 5. Além disso, conquistou o prêmio de melhor volante do Campeonato Carioca de 2018.

Contudo, a boa fase chegou ao fim, e lesões impediram que a estadia do argentino em São Januário fosse mais longa. Terminando o ano com desconfiança da torcida, ele aceitou uma proposta do Cerezo Osaka, do Japão, que abriu os cofres para contar com os serviços do jogador.

Em suas redes sociais, Desábato deixou uma mensagem aos vascaínos em tom de despedida, afirmando que teve uma "experiência inesquecível" no Gigante da Colina e agradecendo, desde funcionários até os torcedores.

Números de Desábato pelo Vasco no Brasileirão de 2018

Jogos: 27

Gols: 0

Assistências: 1

Média de interceptações por jogo: 1.7

Média de desarmes ganhos por jogo: 1.5

Média de cortes por jogo:​​​​​​​ 0.7

Médias de duelos ganhos por jogo: 3.4

Média de faltas por jogo: 1.4

Cartões amarelos:​​​​​​​ 5

Cartões vermelhos: 1