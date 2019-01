Corinthians anuncia contratação de Boselli por duas temporadas

Mauro Boselli, 33 anos e uma boa bagagem de gols no seu ex clube, León, é o novo reforço do timão em 2019. No ex-clube, o atacante teve 231 jogos e marcou o total de 131 gols.

Coleciona também a conquista de duas Copas Libertadores da América, uma em 2007 pelo Boca Jrs e a outra em 2009 pelo Estudiantes, sendo também o artilheiro da competição daquele ano.

Boselli não aceitou a renovação com o León, pois como o clube está focado em reformar o seu estádio, iria abaixar o salário do atleta, que não ficou contente. Além do Corinthians, o América-MÉX, também estava em negociação com o atleta. O que fez ele escolher o clube paulista foi o tempo de contrato, uma vez que ofereciam dois anos e o clube mexicano apenas um. Os valores foram mantidos em sigilo.

Boselli assinou o pré-contrato com o timão, fez os exames físicos e agora retorna ao México para uma coletiva de despedida, já que foram cinco anos defendendo a equipe. Também irá resolver algumas pendências particulares. Não tem uma data definida para apresentação oficial do jogador, mas a diretoria espera contar com ele no dia 14 de janeiro.