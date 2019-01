Em jogo de sete gols, Fluminense massacra Parnahyba-PI na estreia da Copa SP

O Fluminense estreou com o pé direito na 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira (4), o Tricolor massacrou o Parnahyba-PI por 7 a 0, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). Samuel (2x), Dudu, Luiz Henrique (2x), Leandro e Crepaldi marcaram os gols.

O jogo foi de todo domínio do Fluminense. Bastante superior tecnicamente, os meninos de Xerém já abriram o placar logo com 16 minutos. Resende foi derrubado dentro da área e Samuel, de pênalti, abriu o placar para o time carioca. Logo em seguida, o mesmo aproveitou o rebote e ampliou para o Flu. Aos 33, Dudu limpou a marcação duas vezes e bateu cruzado para marcar o terceiro. Vantagem tricolor por 3 a 0 na primeira etapa.

No segundo tempo, o Fluminense não diminuiu o ritmo e continuou marcando mais gols. Aos 19 minutos, após jogada de Leandro, Luiz Henrique marcou o quarto tento do Tricolor. Aos 31, foi a vez do camisa 10 deixar a sua marca em chute da entrada da área. Sem tempo para o Parnahyba sequer respirar, dois minutos mais tarde, Luiz Henrique marcou o seu segundo gol do jogo e o sexto do Flu. Aos 36, o zagueiro Crepaldi aproveitou a cobrança de escanteio para dar fim ao massacre tricolor na estreia da Copinha.

Com a vitória, o Fluminense é o líder do Grupo 23. Audax, que também venceu na estreia, aparece em segundo com o mesmo número de pontos. Sete de Dourados e Parnahyba ainda não pontuaram.

O Tricolor volta a campo nesta segunda-feira (7), quando enfrenta o Sete de Dourados, às 17h30.