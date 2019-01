Após quatro anos, Rafael Sóbis retorna ao Internacional por uma temporada

Após rescindir contrato com o Cruzeiro, Rafael Sobis foi anunciado oficialmente pelo Internacional neste sábado , com contrato até 31 de dezembro deste ano. Essa será a terceira passagem do jogador pelo clube.

Na temporada em que o Inter volta a disputar uma Libertadores da América, o retorno de Sobis tem gosto especial para os torcedores. Ele participou das duas conquistas do Colorado, em 2006 e 2010. Na primeira, teve papel importante, marcando os dois gols na vitória sobre o São Paulo no Morumbi, na primeira partida da final. Na segunda oportunidade, também não passou em branco, marcando o tento de empate contra o Chivas, no Beira-Rio, na final, onde o time gaúcho venceu por 3 a 2.

No Instagram, ele se despediu do Cruzeiro, clube no qual conquistou duas Copas do Brasil e um Campeonato Mineiro. Na postagem, o atleta aproveitou para alfinetar o rival Grêmio, usando uma foto de seu gol sobre a equipe, no qual, aparece Geromel e Marcelo Grohe.

Os primeiros passos de Sobis como profissional foi no próprio Internacional, em 2004. Além da equipe gaúcha e do Cruzeiro, o atacante também passou pelo Bétis, da Espanha, pelo Al-Jazira dos Emirados Árabes, pelo Fluminense, onde ganhou o Brasileirão de 2012, e pelo Tigres do México, no qual foi vice da América em 2015.