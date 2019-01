Com o pé direito! Caio Lopes marca dois e Vasco goleia Carajás na estreia da Copinha

Na tarde desta sexta-feira (4), o Vasco estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfrentando o Carajás. O embate terminou com um a vitória vascaína, pelo placar de 4 a 1. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Lucas Santos (21'), Tiago Reis (34') e Caio Lopes (42 e 46'). Já o da equipe paraense por Juninho (9'). No outro duelo do grupo, o Taubaté venceu o Tubarão por 2 a 1. Os comandados por Marcos Valadares retornam aos gramados na próxima segunda-feira (7), quando enfrentam o Tubarão.

O JOGO

A partida começou a todo o vapor, com um gol do Carajás logo no começo. Juninho dividiu com Nathan, tomou a posse da bola, acomodou o corpo e, de fora da área, bateu na direção da meta adversária. A pelota desviou na zaga vascaína e entrou no canto direito do goleiro Alexander. Os paraenses ficaram pouco tempo com a vantagem no placar. Nos três minutos seguintes, Talles tabelou com Coutinho e serviu Lucas Santos. Da entrada da área, o capitão chutou no canto direito e empatou o jogo.

No lance posterior, o Vasco quase empatou. Tiago Reis passou para Talles, que invadiu a área e chutou de perna esquerda por cima do gol. Aos 32', na entrada da área, o mesmo Tiago Reis desarmou Jorge e tocou para Caio Lopes. Apesar do bom passe, o volante finalizou por cima da meta adversária. Dois minutos depois, Tiago Reis recebeu lançamento na área e chutou cruzado. O goleiro Hiago defendeu com o pé e a bola sobrou nos pés de Lucas Santos. O camisa 10 cruzou, mas a zaga do Carajás estava atenta para tirar para escanteio.

Depois de muita insistência, o Vasco virou o jogo. No escanteio, João Pedro alçou a bola na área e Tiago Reis subiu e cabeceou. A redonda desviou na zaga, enganou o arqueiro e estufou as redes. Para fechar a primeira etapa, mais um gol da equipe de São Januário. Em escanteio pelo lado esquerdo, Lucas Santos cruzou e Caio Lopes antecipou a defesa adversária. De cabeça, o volante fez o 3 a 1.

O segundo tempo mal começou, e o time de Marcos Valadares fez o quarto gol. Pelo flanco esquerdo, João Pedro encontrou Caio Lopes. O volante infiltrou a área e tocou na saída do goleiro Hiago. Com 10, quase o quinto. Coutinho cruzou pelo lado esquerdo, Hiago não conseguiu afastar e João Pedro tomou a posse da bola no rebote. Ele rolou para trás, e Tiago Reis chutou. Mas a bola desviou na defesa e passou por cima da meta.