Londrina bate Taboão da Serra pelo Grupo 24 e se aproxima da próxima fase da Copa São Paulo

O Londrina goleou o Taboão da Serra por 3 a 0 na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e praticamente encaminhou sua classificação na competição. O jogo ocorreu neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília), em Capão Bonito. O grande nome do jogo para o LEC foi mais uma vez Luquinha, autor dos três tentos.

Mas foi o time visitante quem começou melhor. Com duas bolas na trave nos minutos iniciais, o Taboão quase abriu o placar. Depois dos erros da equipe de fora, o Tubarão abriu o placar aos 17 minutos, com Luquinha, de pênalti. O gol seguinte saiu no final do primeiro tempo. Aos 42’, o camisa 10 do LEC voltou a balançar as redes e fez o segundo do time mandante.

No segundo tempo, mesmo com a pressão da equipe do Taboão da Serra, foi o Luquinha quem ajudou o Londrina a matar o jogo, aos 13 minutos do segundo tempo. Com o resultado, Londrina e Elosport necessitam apenas de um simples empate para passarem de fase.

Outro jogo do grupo

Pelo mesmo grupo mas um pouco antes, o Elosport bateu o Confiança-SE por 1 a 0 e também alcançou os 4 pontos no grupo. A partida foi realizada às 13h55. O Londrina tem a mesma pontuação da equipe de Capão Bonito, porém leva a melhor no saldo de gols, com três frente do time paulista.

Elosport e Londrina se enfrentam na próxima quarta-feira (9), às 16h, em busca da primeira colocação no grupo.