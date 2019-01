Chapecoense fica no zero com Rio Preto e se complica na Copa São Paulo 

Na ensolarada tarde de domingo (6), a Chapecoense enfrentou o Rio Preto, em uma disputa onde ambos os times precisavam da vitória para conseguir a recuperação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Chape desperdiçou um pênalti, e o jogo válido pelo Grupo 2 não saiu do 0 a 0 no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O primeiro tempo foi equilibrado e sem muitas chances de gol. A equipe do Oeste Catarinense esteve mais presente no campo de ataque e foi superior no final da primeira etapa. A equipe chegou a marcar em um lance do atacante Pato, que ficou de frente com o goleiro adversário e mandou para a rede, mas o impedimento já estava marcado.

Já na segunda etapa o time do Rio Preto teve uma partida superior e mais segura, apesar da Chapecoense ter arriscado algumas vezes sem conseguir marcar.

Vitão, da Chape, quase marcou um belo gol, mas o time de Santa Catarina acabou levando um contra-ataque na jogada, a bola foi impedida pelas mãos do goleiro Igor Campos, que foi obrigado a fazer uma grande defesa.

Nos acréscimos a partida esquentou ainda mais, a Chapecoense conseguiu um pênalti nos últimos minutos, mas que foi defendido pelo goleiro do Rio Preto.

No outro jogo do grupo, o Penapolense enfrentou o São José pela segunda rodada e quem levou a melhor foi o time de Porto Alegre. Pelo placar de 1 a 0, com gol de falta marcado por Samuel, o time gaúcho garantiu a vitória e os seis pontos, e é líder do grupo. O Rio Preto tem dois, enquanto Chape e Penapolense tem um.

O próximo compromisso do Verdão do Oeste é contra o Penapolense na quarta-feira (9), às 17h, para avançar na Copinha, a Chape precisa vencer o próximo desafio e torcer para um empate ou derrota do Rio Preto, que enfrenta o São José, às 14h45.