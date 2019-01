Goiás bate Santa Cruz, confirma segunda vitória seguida e avança na Copa São Paulo

Neste domingo (06), o Goiás venceu o Santa Cruz por 2 a 0 no segundo jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois gols foram marcados no final da partida, pelo meia Brasília, que saiu do banco e definiu a vitória do clube esmeraldino no Estádio Nicolau Alayon, capital do estado.

Aumente o volume e ouça a festa da molecada após a classificação para a segunda fase da #Copinha50. TEM QUE RESPEITAR A BASE MAIS VITORIOSA DO CENTRO-OESTE! 🇳🇬💚#BaseEsmeraldina pic.twitter.com/nd71PNF6tV — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 6 de janeiro de 2019

Na outra partida do grupo 31, que ocorreu mais cedo e no mesmo estádio, o Nacional-SP venceu o São Bento por 1 a 0. Rikelme marcou o gol da equipe paulista aos 26 minutos do primeiro tempo.

Com os resultados, Goiás e Nacional-SP garantiram a classificação antecipada na competição. O clube goiano lidera o grupo, pois leva vantagem no saldo de gols. Em seguida, vem o Nacional-SP, com os mesmos seis pontos. Santa Cruz e São Bento estão eliminados.

Na próxima quarta-feira (09), Nacional-SP e Goiás se enfrentam para decidir quem fica com a primeira posição do grupo. A partida ocorre às 16h. Antes, às 13h45, São Bento e Santa Cruz entram em campo apenas para cumprir tabela. Partidas no horário de Brasília. Os jogos serão no Estádio Nicolau Alayon.