Internacional vence Batatais e se classifica ao mata-mata da Copa SP

Duas equipes do Grupo 11 já tem destino definido na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Internacional e Batatais se enfrentaram na tarde deste sábado e a equipe gaúcha levou a melhor, garantindo classificação para a próxima fase, enquanto os paulistas estão eliminados. Chiclete, contra, e Brenner, de pênalti, garantiram a vitória colorada por 2 a 0 neste sábado (5).

Com a bola rolando, o Batatais buscou impedir a saída dos colorados ao ataque. O time gaúcho tentou encontrar espaço pelas laterais, mas a defesa adversária estava atenta na cobertura. O primeiro gol da partida saiu aos 30 minutos e foi contra. A equipe do Inter cobrou escanteio e Chiclete colocou para dentro do próprio gol.

O segundo gol do Internacional saiu nos primeiros minutos da última etapa, de pênalti. Lian derrubou Da Silva na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Brenner colocou a bola no fundo do gol. No decorrer do jogo, o Batatais ainda tentou correr atrás do placar, mas sem sucesso.

Na outra partida do grupo, o Votuporanguense saiu na frente, com um gol olímpico de Wallace, mas Matheus Rocha empatou para o Trem-AP, de pênalti. Com os resultados, o Inter, já classificado, é líder do grupo, com seis pontos, seguido pelo Votuporanguense, que tem quatro pontos. Logo atrás vem o Trem-AP, com apenas um ponto. O Batatais, já sem chances de avançar, ainda não conquistou pontos.

Batatais e Trem-AP se enfrentam na quarta-feira (9), às 13h45. Às 16h o duelo é entre Internacional e Votuporanguense.