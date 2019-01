Ferroviária derrota Holanda-AM e encaminha sua classificação na Copinha

Ferroviária e Holanda-AM se enfrentaram, no último domingo (6), às 19h15, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.O jogo aconteceu na Arena da Fonte, em Araraquara, no interior paulista.

Os mandantes do Grupo 7 derrotou a Laranja Mecânica pelo placar de 6 a 0, encaminhando sua classificação. O time do Amazonas, já eliminado, enfrentará o Serra-ES, na quarta´feira (9), para cumprir tabela.

O Time de Araraquara abriu o placar logo no começo. Aos 12, após cobrança curta de escanteio, o atacante Richard recebeu e cruzou para o zagueiro Gustavo, que cabeceou para o gol e balançou as redes.

A vantagem no placar deu mais confiança para a Ferroviária, que dominou as ações de ataque durante a primeira etapa. Aos 31, o lateral-esquerdo Marquinhos cruzou na área e a bola bateu no braço do zagueiro Dadinho, do Holanda, e o árbitro marcou pênalti. O próprio Marquinhos foi para a cobrança e ampliou o placar para 2 a 0. A Ferrovinha teve tempo de deixar mais um ainda no final da primeira etapa. Richard aproveitou cruzamento do lateral Luan e deixou o dele.

O Ferroviária continuou pressionando no segundo tempo, mas após grandes defesas do goleiro Almeida, do Holanda, e a falta de pontaria da equipe mandante impediu o time de ampliar o placar logo no início. O quarto gol saiu aos 23. Felipe Estrella, após excelente jogada individual, ampliou.

Mesmo no final do jogo, os mandantes continuaram pressionando. Aos 40, Jhonathan, em jogada pela linha de fundo, tocou na marca do pênalti para o meia Lauro, que cortou o zagueiro e bateu colocado no canto de Almeida. Na sequência, Pedro Rio serviu Rafael, em excelente enfiada de bola, para fazer o sexto da Ferrovinha.

Já classificado, o próximo confronto da Ferroviária será diante o São Paulo, às 19h, na quarta-feira.