FMF antecipa dois jogos do Atlético-MG no campeonato regional a pedido do clube

A Federação Mineira de Futebol (FMF) alterou, a pedido do Atlético-MG, a data de dois jogos do Campeonato Mineiro 2019. O motivo do alvinegro se faz alusão aos confrontos do clube contra o Danubio-URU, pela Libertadores, nos dias 5 e 12 de fevereiro (Terças-feiras), respectivamente.

As datas alteradas são os jogos contra Caldense e Guarani, que estavam agendados para os dias 3 e 10, respectivamente (domingos), o que incomodou o planejamento da comissão técnica do clube.

Com isso, Atlético x Guarani será, agora, no dia 2 de fevereiro (sábado), às 19h (de Brasília). Já o confronto contra a Caldense, fora de casa, será no dia 9, também em um sábado, também às 19h.

O elenco atleticano se encontra em pré-temporada intensiva, tendo em vista que o clube estreia no ano no próximo dia 20, contra o Boa Esporte, no estádio Independência, pelo Campeonato Estadual.