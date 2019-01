Flamengo joga mal, perde para o Trindade-GO, mas ainda depende de si para se classificar na Copinha

Pela segunda rodada do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a zebra passeou em Jaguariúna. Vitoriosos na estreia, Flamengo e Trindade-GO se enfrentaram e a equipe goiana surpreendeu, vencendo por 1 a 0, gol de Reginaldo, logo aos cinco minutos de partida.

Com o resultado, o Tacão está a apenas um empate, na última rodada contra o River-PI, da classificação para a segunda fase da competição. Por outro lado, o Rubro-Negro ainda depende apenas de si, contra o Jaguariúna-SP, mas tem a mesma pontuação da equipe piauiense, e um tropeço pode acarretar em eliminação precoce para o atual campeão.

A partida mal teve seu início, e o Trindade abriu o placar, aos 5 minutos: Felipinho fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Reginaldo vencer Yago com um chute cruzado, 1 a 0 para os goianos. Após o gol, o Flamengo passou a martelar em busca do empate, mas abusou dos cruzamentos e chutões, e a defesa do Tocão teve uma grande atuação na primeira etapa, impedindo qualquer chance de perigo da equipe carioca.

Depois do intervalo, o Trindade quase ampliou, com Reginaldo chutando para fora após saída de bola errada de Yago. A primeira grande chance do Rubro-Negro veio aos 12, quando Maia tentou afastar o cruzamento e quase marcou contra, mas Vinicius impediu. O goleiro goiano apareceu novamente logo depois, quando Bill arriscou e, após bater roupa, Wendel chutou para fora.

Os dois técnicos começaram a mexer nas equipes. Aos 27, Luiz Henrique arriscou de fora da área e tirou tinta da trave. Com dificuldades para furar a retranca, o clube da Gávea seguiu esbarrando nas próprias dificuldades em uma tarde ruim, e mesmo assim teve a última chance aos 40: Rhyan fez boa jogada individual e arriscou para grande defesa de Vinicius, que também defendeu o rebote. Após o apito do árbitro, os jogadores do Trindade comemoraram a vitória histórica.

No outro jogo do grupo, o River-PI sofreu mas venceu o Jaguariúna-SP por 2 a 1, e se mantém vivo na briga, deixando os donos da casa precisando de um milagre. Matheus abriu o placar para os piauienses ainda na primeira etapa, Erick empatou aos 48 do segundo tempo mas, um minuto depois, Mineiro deu a vitória ao Galo Carijó.

As duas partidas restantes na chave serão realizadas na quarta-feira (9). River e Trindade jogarão às 13h45, enquanto Jaguariúna e Flamengo se enfrentarão às 16h, e ambas as partidas serão realizadas no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato, no interior paulista.