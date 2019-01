Fluminense vence Sete de Dourados e se classifica na Copinha

O Fluminense venceu por 2 a 0 o Sete de Dourados nesta segunda-feira (7), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Juca (contra), no final do primeiro tempo, e Samuel, aos 16 do segundo tempo.

Aos oito minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve sua primeira chance com Samuel. Ele recebeu pela esquerda e bateu na saída do goleiro, mas a bola foi por cima do gol. O Sete de Dourados respondeu aos 13 minutos, na bola parada. Gui Rafael cobrou falta e Alex desviou, mas para fora.

Aos 15 minutos, outra boa chance do Fluminense. Dudu deu um balão e invadiu a a´rea, mas se atrapalhou na hora de finalizar. Aos 25, Samuel bateu cruzado, dentro da área. O goleiro Júnior defendeu sem problemas.

Aos 35 minutos, Nascimento bateu cruzado e Júnior fez ótima defesa. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, Samuel tentou de cabeça e Leandro evitou o gol em cima da linha. Aos 42 minutos, em boa chance do Sete de Dourados, Kelvin bateu pro gol e a bola passou perto.

Aos 48 minutos, Juca marcou contra e abriu o placar para o Fluminense. Calegari cruzou para o meio e a bola bateu em Juca e entrou. Logo após o lance o juiz encerrou o primeiro tempo.

No segundo tempo, a primeira grande chance foi do Sete de Dourados. Aos cinco minutos, Kelvin tocou para Gui Rafael na entrada da área. Em seguida, a bola ficou com Rafinha, que isolou dentro da pequena área.

Aos 10 minutos, Leandro tentou o segundo do Fluminense de voleio. A bola passou perto do gol. Seria um golaço na Copinha. No minuto seguinte, Dudu mandou por cima do travessão e perdeu outra boa chance de ampliar o placar.

Aos 16 minutos, veio o segundo do Fluminense. Leandro fez uma ótima jogada e tocou para Samuel, que invadiu a área e tocou para o gol.

Aos 20 minutos, o Sete de Dourados tentou diminuir com Cristian, que arriscou de fora da área, mas a bola foi sem perigo. No minuto seguinte, Vinícius soltou a bomba e a bola foi mais uma vez para fora e mais um tiro de meta para o Fluminense.

Nos minutos finais, aos 40, o Fluminense teve mais uma chance, dessa vez com Marlon, que recebeu livre na esquerda, mas o goleiro Júnior salvou. Aos 45, foi a vez do Sete de Dourados atacar. Cristian recebeu na área e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

Com o resultado, o Fluminense se classificou antecipadamente para a próxima fase da competição. Na próxima quinta-feira (10), às 17h15, o Tricolor enfrenta o Audax-SP para decidir quem fica com a primeira posição do grupo 23.