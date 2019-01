São Paulo vence o Serra – ES e garante classificação para a próxima fase da Copinha

São Paulo e Serra - ES se enfrentaram, no último domingo (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Fonte Luminosa. O Tricolor Paulista venceu a partida por 3 a 0, garantindo a classificação para a segunda fase da Copinha.

O primeiro tempo quase terminou em empate. Aos 15 minutos, Tallysom, do Serra, se chocou com o zagueiro Tuta e ficou caído. Por sentir tonturas e dores de cabeça, teve que sair do campo de ambulância, sendo encaminhado para uma tomografia.

Aos 25 minutos, outro susto. O goleiro Thiago Couto, ao sair para a defesa, se chocou com Tuta, que bateu a trava da chuteira em seu rosto. Com um grande corte no supercílio, fez um curativo e seguiu na partida. No intervalo do jogo, Thiago foi suturado e levou seis pontos.

No final da primeira etapa, aos 43, Diego fez um lançamento rasteiro para Gabriel Novaes, que passou por trás da zaga e saiu na frente do goleiro. Tocou na saída de Felício e abriu o placar para a equipe paulista.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Gabriel Novaes marcou novamente para o Tricolor. Ao receber de Antony dentro da área, tocou na saída do goleiro e ampliou a vantagem.

Rodrigo Nestor fez o último gol da partida aos 36 minutos. Arriscou, sem tanta força, e a bola foi no cantinho, batendo na trave e entrando.

Assim como o São Paulo, a Ferroviária já está classificada para a segunda fase da competição e ambos brigarão pela liderança do Grupo 7. Na segunda rodada, o dono da casa goleou o Holanda – AM por 6 a 0.

O próximo compromisso do Tricolor é contra a Ferroviária, na quarta-feira (9), às 19. A partida ocorrerá na Arena Fonte Luminosa. Já o Serra enfrenta o Holanda, um pouco mais cedo, às 16h45, no mesmo local.