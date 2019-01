Pré-temporada, novos reforços e time de base: Valentim fala sobre início de 2019 do Vasco

No CT do Almirante, em Vargem Pequena, os profissionais do Vasco se reapresentaram na última quinta-feira (3), para iniciar as atividades do ano de 2019. Nesta segunda-feira (7), os comandados por Alberto Valentim embarcaram para Atibaia, onde treinarão até o dia 17. Em entrevista concedida ao site do clube, o treinador falou sobre o motivo da escolha da cidade paulista para a pré-temporada.

"A diretoria está fazendo um esforço enorme para melhorar o nosso CT. Algumas melhorias estão acontecendo aqui. Uma pré-temporada fora é importante por motivos de ficarmos juntos, nos conhcermos mais, termos um controle maior no descanso, na alimentação dos jogadores, fora que Atibaia nos dá uma qualidade muito grande. Tive a oportunidade de ficar algumas vezes ali e nos oferece tudo para uma grande preparação", contou.

Além disso, Valentim comentou sobre os laterais Cláudio Winck, Raúl Cáceres e Danilo Barcelos, o volante Fellipe Bastos e os meias Yan Sasse e Bruno César, reforços anunciados até aqui.

"Jogadores que chegaram a gente procurou pontuar o máximo possível no perfil que se encaixa em nosso estilo de jogo, naquilo que temos de ideia de um time que quer ser campeão. Jogadores que estão chegando com fome, querem realmente fazer uma grande temporada para o Vasco", disse.

Por fim, ele também falou sobre os jovens jogadores do Cruzmaltino que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, afirmando que quando o torneio terminar, os que se destacarem serão integrados, tanto jogando na equipe profissional, quanto no dia a dia com esta.

"Os meninos da base vão estar sempre perto da gente. São jogadores que eu conto muito, de qualidade, para nos ajudar e fortalecer junto com os reforços. Os meninos da Copinha, mesmo neste período longe da gente, estamos observando. Terminando a competição nós vamos buscar alguns jogadores que se destacarem não só para jogar, mas para participar do dia a dia de treinamentos nessa convivência com os atletas profissionais", concluiu.