Atlético-MG firma contrato em definitivo com José Welison e Iago Maidana

O Atlético-MG acertou, de forma definitiva, a permanência do volante José Welison, e do zagueiro Iago Maidana, antes emprestados. Eles tinham contrato com o clube até o fim de 2018. A informação foi divulgada pela assessoria do clube nesta segunda-feira (7).

Maidana, que tinha seus direitos econômicos vinculados ao São Paulo, rescindiu com o Tricolor e assinou com o Atlético até o fim de 2022. Aos 22 anos, o zagueiro foi um dos emprestados ao Galo que vingaram na temporada passada. Ele fez 27 jogos e não marcou nenhum gol.

Atualmente com status de titular, Maidana despertou interesse de clubes do velho continente na última janela de transferências, porém, não ocorreu negociação - a Roma foi um dos times interessados em contar com o futebol do atleta.

José Welison, 23 anos, pertencia ao Vitória e foi cedido ao Atlético por empréstimo no meio da temporada passada. Ele foi mais um emprestado que fez boas atuações no último semestre. O jogador assinou com o alvinegro até o fim de 2023. Ele atuou em 15 partidas e também não anotou nenhum tento.

Ambos atletas se encontram em pré-temporada na Cidade do Galo. O clube estreia no ano no próximo dia 20, contra o Boa Esporte, no estádio Independência, pelo Campeonato Mineiro.