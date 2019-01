Flamengo anuncia contratação de Gabigol: "Faço parte da Nação"

Através de um vídeo, onde Gabigol aparece vestindo a camisa do Flamengo, o clube confirmou nessa terça-feira (8) a contratação do atacante por empréstimo até o fim do ano. Depois de muitas especulações e semanas de negociação, o jogador que também foi pretendido por West Ham e Santos, enfim chega ao rubro-negro.

O acordo selado junto a Inter de Milão, é de empréstimo até o final da temporada. O Flamengo será responsável por 100% do salário do atleta, que custa 3,5 milhões de Euros, algo equivalente a R$ 15 milhões. Por mês, Gabigol custará R$ 1,2 milhão aos cofres do Flamengo.

Gabigol que atuou em 2018 pelo Santos, chega ao rubro-negro com o status de ter sido o artilheiro da última edição do campeonato brasileiro pelo peixe, quando o atacante de 22 anos balançou as redes 18 vezes na competição nacional.

O jogador que pode jogar pelos lados e também centralizado, chega para preencher um setor carente na equipe de Abel Braga, já que Dourado, Uribe e Lincoln não são unanimidades.