Em apresentação, Rômulo elogia ambiente do Grêmio e rebate críticas sobre seu desempenho

O volante Rômulo foi apresentado de forma oficial pelo Grêmio nesta segunda-feira (7). Em seu primeiro encontro com a imprensa vestindo a camisa do Imortal, o jogador elogiou o ambiente do clube.

"É maravilhoso, o pessoal da comissão nos deixa à vontade. Vou trabalhar para conquistar meu espaço, sempre respeitando os companheiros que me receberam muito bem aqui", declarou.

Ao lado do diretor de futebol gremista, Deco Nascimento, o jogador respondeu as perguntas e foi bastante questionado sobre o momento de sua carreira. Com passagens pela Seleção Brasileira, ele foi pouco aproveitado com a camisa do Flamengo durante 2017 e 2018.

"Acho que, acima de tudo, é voltar a confiança. Jogador de futebol sem confiança não vai a lugar algum. A gente não desaprende a jogar bola. Tem que ter confiança para jogar", disse ao Globo Esporte.

"Eu quero dar o meu melhor aqui. Tive problemas físicos que não me ajudaram no Flamengo e perdi espaço pra outros jogadores. Mas isso é passado", finalizou.

Rômulo foi o segundo reforço apresentado pelo Grêmio para 2019. Até o momento, ele e o goleiro Júlio César foram os únicos a falarem com a imprensa. Anunciado no último domingo, o meia Walter Montoya deve conceder coletiva.