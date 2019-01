Paraná e Santo André ficam no empate na Copinha 

Em segundo jogo da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santo André e Paraná se enfrentaram nesta segunda-feira (7) e empataram por 1 a 1. Esse empate permite que, quem vencer a partida entre Volta Redonda e Portuguesa, já se classifique para a próxima fase através do Grupo 32.

A primeira etapa foi de domínio andreense, porém foi o Paraná que teve as melhores chances de gol. O grupo é considerado, pelos diretores dos times, como o mais equilibrado da competição.

Só no segundo tempo que saíram os gols. Logo aos 7 minutos, Will percebeu Samuel Amaral sem marcação na entrada da grande área e cruzou. O meio-campista ainda teve tempo para virar o corpo e chutar, abrindo o placar. A alegria do time do ABC durou pouco, já que, aos 11 minutos, o Paraná empatou. Em jogada pela direita, Lucas Sene recebeu cruzamento e, na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Com esse resultado, as duas equipes estão empatadas com um ponto cada, com uma situação delicada para se classificar.

O próximo jogo - último da primeira fase - é na próxima quinta-feira (10). O Santo André joga contra o Volta Redonda. Já o Paraná enfrenta a Portuguesa.