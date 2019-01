Vitórias emocionantes de São Caetano e União Mogi embolam Grupo 25 da Copa São Paulo

Que dia de Copa São Paulo! Nesta segunda (7), pela penúltima rodada do Grupo 25 da competição, São Caetano e União Mogi garantiram fortes emoções a seus torcedores. No lado do Azulão, vitória de virada sobre o Santos por 2 a 1, que se complicou de vez, enquanto o time da casa bateu a equipe do Sergipe no fim por 1 a 0.

Em virada emocionante, Azulão complica vida do Peixe e fica próximo da vaga

O primeiro gol da partida foi dos alvinegros e saiu num erro de Douglas, do São Caetano. O camisa 5 foi desarmado por Well, que entrou na área e finalizou com precisão no canto para abrir o placar aos 37 minutos.

A alegria dos Meninos da Vila, porém, durou até os 19 minutos do segundo tempo, quando o time caetanista empatou. Rafael Menezes, que tinha acabado de entrar, foi lançado no ataque e ganhou a dividida com o zagueiro Felipe Torres e saiu de cara com o goleiro. O camisa 9 finalizou rasteiro e fez o 1 a 1.

Até que aos 40, o São Caetano surpreendeu novamente. Lançamento feito para o ataque, Rafael Menezes dominou próximo a área, deixou com Gabriel. O camisa 7 tocou para Emerson, que finalizou forte e mandou pro fundo das redes. Virada surpreendente.

Resultado bastante comemorado pelo Azulão, que agora lidera seu grupo no torneio, com 4 pontos. Já o Peixe vai no drama para a rodada final. A equipe do litoral paulista tem apenas 3 pontos e uma vitória simples classifica-os para a próxima fase.

União Mogi vence e mantém sonho de classificação

No outro lado do grupo, no confronto entre União Mogi e Sergipe, melhor para o time sede. Com um gol de Jorge Fernando aos 48 do segundo tempo, eles levaram o Nogueirão a loucura e ainda sonham com a vaga para a segunda fase. Os sergipanos amargam a desclassificação e vão para a última rodada tentando se despedir com uma vitória.

O encerramento do Grupo 25 promete fortes emoções. As equipes retornam aos gramados na quinta-feira (10), em Mogi das Cruzes. No primeiro jogo, que acontece ás 17h30, o já desclassificado Sergipe pega o São Caetano, que busca confirmar a vaga. Mais tarde, ás 17h45, o Santos enfrenta o União Mogi no duelo de vida ou morte para ambos os clubes.