Atlético-MG estende vínculos do lateral Patric e do volante Lucas Cândido; Nathan é reintegrado

O Atlético-MG renovou, na tarde desta terça-feira (08), os contratos do lateral-direito Patric, e do volante Lucas Cândido. Ambos tinham contrato se vencendo no fim deste ano e já poderiam assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho.

Patric, ao lado do zagueiro Leonardo Silva, é um atletas mais antigos do atual elenco atleticano. Ele, agora, renovou e é jogador do alvinegro até dezembro de 2020. Com a camisa preto e branca, Patric soma 137 jogos e 10 gols anotados. Divide opiniões entre a torcida, mas tem a confiança da comissão técnica do Atlético por ser um jogador polivalente.

(Foto: Reprodução/Twitter do Atlético)

O volante Lucas Cândido, revelado pelo clube em 2013, estendeu o seu compromisso com o Atlético até o fim de 2021. Pelo Galo, tem apenas 63 jogos no currículo e três gols marcados. Sua carreira profissional foi bastante conturbada por conta do números de lesões graves sofridas no joelho. O jogador desperta interesse de clubes do futebol brasileiro, entre eles, o Coritiba.

Nathan

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O meia Nathan se reapresentou na Cidade do Galo nesta terça-feira (08), após falha na tentativa de rescindir o contrato de empréstimo junto ao Chelsea-ING. O jogador fez apenas trabalhos na academia e não foi a campo junto com os demais atletas.

Contratação da era Alexandre Gallo, Nathan chegou ao Galo em julho do ano passado por um ano de empréstimo, fez somente sete partidas e não marcou nenhum gol. O meia deverá ficar no clube até o meio da temporada, quando termina o seu contrato de empréstimo.