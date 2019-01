Após lesão, Gustavo Blanco volta treinar com bola no Atlético-MG

O Atlético-MG ganhou um grande "reforço" nesta quarta-feira (9), na Cidade do Galo. Trata-se do volante Gustavo Blanco, de 24 anos, que voltou a treinar com bola após quase seis meses. O jogador havia passado por uma cirurgia no joelho esquerdo no dia 11 de julho de 2018.

A lesão do atleta aconteceu, justamente, em um treinamento no CT do Galo, no começo do mês de julho de 2018. O procedimento cirúrgico, foi liderado pelo médico do clube e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Ainda não há data prevista para o retorno do atleta em um jogo oficial do Atlético.

Blanco já atuou em 36 vezes com a camisa preto e branca. Ele chegou ao clube em junho de 2017, mas atuou somente oitos vezes naquele ano, por conta da forte concorrência que havia no meio de campo.

Em 2018, o atleta iniciou o ano na reserva. Porém, após a demissão de Oswaldo de Oliveira, Blanco passou a ganhar a confiança do ex-técnico Thiago Larghi e caiu, também, nas graças da torcida pelas grandes exibições na sequência de jogos que obteve. O jogador, inclusive, chegou a "colocar" o experiente Elias no banco de reservas. Contudo, a sua boa fase foi interrompida pela grave lesão no joelho.