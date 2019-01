Atleta que mais vezes jogou em 2018, Bruno Guimarães festeja: "Agora todos me conhecem"

2018 será um ano inesquecível para Bruno Guimarães. Do início no time de transição do Athletico para a disputa do Campeonato Paranaense, ao título da Copa Sul-Americana, o volante de 21 anos caiu nas graças da torcida do Furacão. Além dos dois títulos conquistados, se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra na temporada - 58 partidas.

Com o respaldo da comissão técnica comandada por Tiago Nunes, Bruno se tornou titular incontestável da equipe. Do desconhecido garoto que chegou do Audax-SP em maio de 2017, hoje ele conta com uma multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros.

"Foi um ano maravilhoso. Começamos sendo campeão paranaense e fechamos o ano campeão da Sul-Americana. Nos superamos em várias situações, com nosso grupo muito unido. Aprendi muito com esse grupo, fiz amigos. O que levo desse ano é que estou fazendo parte da história do clube, e o clube da minha. Cheguei aqui um desconhecido e agora todos me reconhecem, fico muito feliz", afirmou em entrevista ao Globo Esporte.

Foram cinco gols marcados ao longo do ano, sendo dois no Paranaense (contra Rio Branco e Coritiba), um pelo Brasileirão (Vitória) e dois na Sul-Americana (Peñarol e Fluminense). Bruno atribui a boa marca aos conselhos de Tiago Nunes para "entrar mais na área".

"Foi muito bom fazer os gols, o Tiago é muito inteligente. Devo muito desse ano a ele e ao nosso grupo. Por isso poder ajudar é muito gratificante. Ter a confiança dele foi muito importante para o crescimento do meu futebol. Só tenho a agradecer a ele por ter me dado oportunidade de ajudar o Athletico nas conquistas de 2018", destacou.

Para a atual temporada, o Furacão terá seis competições pela frente. Enquanto os aspirantes jogarão o estadual, o grupo principal focará na Recopa, na Libertadores, na Copa do Brasil, na Copa Suruga e no Brasileirão. O atleta vê o elenco da equipe preparado para o extenso calendário.

"Nosso grupo é muito qualificado, mas a diretoria é que vai saber dizer se precisamos de mais reforços. Eu sei que gostaria de jogar todas. É um ano de muitos desafios, mas estamos cientes e vamos nos preparar para cada um deles", concluiu.

Bruno e o elenco principal se reapresentarão no dia 14 deste mês no CT do Caju. O primeiro desafio do time pela Libertadores será em 5 de março, contra o Tolima-COL, fora de casa.