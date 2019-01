Botafogo anuncia volante Alex Santana como novo reforço

Na tarde desta terça-feira (08), o Botafogo anunciou o quinto reforço para 2019. Alex Santana, que disputou o Brasileirão do ano passado pelo Paraná, assinou por três anos com o alvinegro carioca, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Vindo do Internacional, o volante chega para repor o espaço deixado pela saída de Rodrigo Lindoso, que jogará no Colorado devido a troca feita entre os clubes.

Atuando no Paraná em 2018 através de um empréstimo, Alex foi carrasco do Botafogo no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, no Durival de Brito, ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 1. Já no returno, no Nilton Santos, o alvinegro devolveu o placar. O gol de honra do time visitante também foi feito pelo volante. Ao todo, foram quatro tentos assinalados pelo jogador de 23 anos em vinte e sete partidas.

Além de Alex Santana, a equipe de General Severiano já contratou mais quatro nomes para a temporada deste ano: O goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Gabriel - fruto da negociação de Igor Rabello com o Atlético-MG -, o volante Alan Santos e o meia Gustavo Ferrareis.

Veja a ficha técnica do jogador abaixo:

Nome: Alex Paulo Menezes Santana

Nascimento: 13/05/1995

Altura: 1,82 m

Peso: 74 kg

Clubes: Internacional (2013, 2014, 2015, 2017), Criciúma (2016), Guarani (2016, 2017), Paraná (2018), Botafogo (2019)