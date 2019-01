Botafogo supera Francana e se classifica para segunda fase da Copinha

Após tropeçar contra Horizonte e Cuiabá, o Botafogo chegou na última rodada do Grupo 9 precisando desesperadamente da vitória para classificar-se na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um confronto direto pela vaga, o alvinegro carioca venceu o Francana por 2 a 1, gols de Enio e Ramonzinho, eliminou o time da casa e assegurou a segunda posição na chave com quatro pontos, ficando atrás apenas do Cuiabá, que somou cinco.

Precisando apenas do empate para avançar à segunda fase da Copinha, a Francana veio fechada e sem dar espaços para o Botafogo criar. No início da partida, Lucas acertou a trave e quase abriu o placar para a equipe paulista. Porém, a partir daí, o alvinegro carioca dominou as ações.

Com muitos cruzamentos e chutes de fora da área, os cariocas buscavam abrir o placar. Aos 33 do primeiro tempo, em um bate rebate, Rhuan tentou de calcanhar e devolveu a bola na trave. Aos 45, Rhuan voltou a assustar com um arremate que quase entrou no ângulo. Apesar das investidas, a etapa inicial terminou 0 a 0.

Em um começo de segundo tempo com muitos erros de passe, o Botafogo tratou de começar os trabalhos aos 11 minutos. Antecipando-se ao goleiro adversário, Enio colocou a bola para dentro das redes e fez 1 a 0 para o Glorioso. Com isso, a Francana se abriu mais e o jogo ficou muito aberto.

Superior tecnicamente, o alvinegro carioca seguia pressionando. Após duas chances desperdiçadas em dois minutos, veio o prêmio. Aos 33, Ramonzinho recebeu grande passe de Enio e bateu na saída do goleiro Caio. Botafogo 2 a 0.

Sem se entregar, o time paulista diminuiu o placar três minutos depois. Guilherme arrematou com frieza e manteve a Francana viva no confronto. Entretanto, as tentativas não surtiram efeito e o resultado se manteve até o apito final. Comemoração dos atletas de General Severiano e frustração dos jovens de Franca.

No outro jogo do Grupo 9, Cuiabá-MT e Horizonte-CE empataram em 1 a 1. Avançando como primeiro colocado com cinco pontos e nenhuma derrota, o Cuiabá enfrenta na segunda fase da Copinha o América-MG. Já o Botafogo medirá forças com o Atlântico-BA. Restam agora 64 times no torneio, que passa a ser mata-mata.