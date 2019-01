Novo jogador do Botafogo, Alex Santana é elogiado por ex-treinador Rogério Micale

Apesar do rebaixamento do Paraná no último Brasileirão com seis rodadas de antecedência, Alex Santana demonstrou bom futebol e foi um dos pontos positivos na fraca campanha da equipe. Fato que foi reconhecido por seu ex-treinador, Rogério Micale. O novo reforço do Botafogo foi muito elogiado pelo técnico campeão olímpico com o Brasil em 2016. De acordo com ele, o volante é um jogador versátil e de muita qualidade.

"Jogador que cresceu muito na temporada passada. Acho que vai ser uma ótima aquisição para o Botafogo. Se mantiver o ritmo do ano passado, é um bom reforço. Tem uma arrancada muito boa em relação à condução de bola ao campo de ataque, não apenas oferecendo passes para os companheiros, mas também verticalizando o jogo e chutando".

Micale foi quem recuou Alex de posição. O comandante que mais trabalhou com o atleta em 2018 disse que auxiliou a criar nele o hábito de finalizar com mais frequência e enalteceu o poder físico do jogador de 23 anos. Artilheiro do Paraná na temporada passada com quatro gols - dois deles marcados contra o Botafogo -, o volante fez três de fora da área.

"Não era uma característica dele, isso foi muito trabalhado para ele chutar mais, justamente por romper as linhas. Às vezes, ele queria muito tocar a bola. E era insistido muito para que ele arrematasse, até porque ele tem uma boa finalização. Na temporada passada, aperfeiçoou isso, fez gols e foi o artilheiro do time".

"Se você fizer uma pesquisa, do segundo turno para frente ele tem uma média muito superior de finalização. Não posso dizer que fui eu que o fiz passar a chutar mais, mas cobrei muito dele. Insisti muito, porque achava que ele tinha potencial. Tinha boa finalização, mas não chutava. Ele (Alex Santana) tem ótima resistência e bate mais de 10 km (percorridos por jogo) com muita facilidade".

O quinto reforço do alvinegro carioca para 2019 já treina com o elenco e pode aparecer na equipe que estreará no regional no dia 20, fora de casa, contra a Cabofriense, às 19h (de Brasília), no Moacyrzão.