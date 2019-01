João Ricardo é apresentado na Chape: "Vou trabalhar forte e firme para buscar meu espaço" 

Na última segunda-feira (7), o tão esperado 'guarda-redes' chegou à Chapecoense. O goleiro João Ricardo, ex-América-MG, assinou contrato de dois anos com o time de Santa Catarina. Natural de Mariana Moro, cidade que fica a 150 quilômetros de Chapecó, o provável substituto de Jandrei afirma que a família e o ambiente semelhante ao que foi criado foram fatores determinantes para a sua ida à Chape. João também ressaltou o apoio da cidade ao time.

"O torcedor aqui sempre apoia muito, é um time de família. Onde fui almoçar via grande parte do ambiente com o uniforme da Chape. Você vê que a cidade aqui é praticamente Chapecoense, então isso nos alegra muito. Pelo ambiente feliz que é aqui, acho que as coisas têm tudo pra dar certo. Tenho certeza de que vamos fazer um grande ano aqui e conquistar coisas que a Chapecoense ainda não conquistou. Agradeço por estar nesse clube maravilhoso e, mesmo com pouco tempo, já posso falar que estou em casa", afirmou.

Experiente, o goleiro de 30 anos tem pela frente a disputa do Catarinense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e a Copa Sul-Americana, e sabe que apesar das boas atuações pelo último clube, ele também precisará mostrar bom trabalho para ter sequência na Chapecoense.

"Quem pode afirmar quem é o goleiro titular é o Claudinei (técnico). Vou trabalhar forte, com muito respeito ao Ivan, ao Tiepo e o Arthur. Não viemos para tapar buraco, nosso objetivo é jogar. Vou trabalhar forte, firme, pra buscar meu espaço", completou o goleiro.

O atual camisa 1 está à disposição do técnico Claudinei Oliveira, a estreia do Verdão acontece no dia 17 deste mês, onde a Chape recebe o Marcílio Dias, na rodada de abertura do Campeonato Catarinense.