Chapecoense vence Penapolense, mas se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior 

Com as duas equipes já desclassificadas da Copa São Paulo Junior, a Chapecoense e o Penapolense entraram em campo nesta quarta-feira (9) para o último jogo na competição. A possibilidade da equipe catarinense avançar para o mata-mata foi descartada pela vitória do Rio Preto por 1 a 0 diante do São José.

Em uma primeira etapa com muitas faltas e um gol impedido antes dos cinco minutos de jogo, o Penapolense se destacou e chegou na área mais vezes. A melhor jogada dos primeiros 45 minutos de jogo veio de Lucas, que deixou dois jogadores da Chape no chão, mas falhou na finalização.

O segundo tempo começou melhor para a Chapecoense, o gol saiu nos primeiros minutos, após uma cobrança de escanteio que Chico cabeceou para o fundo das redes. Em seguida a Chape ficou ainda mais a vontade no jogo e fez mais um, Pinhal deu a assistência mais uma vez e Pato fez um belo gol. A diferença dos gols foi de três minutos.

Antes dos dez minutos da segunda etapa, o jogador Vitão, da Chape, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos o Verdão continuou ofensivo, obrigando o goleiro adversário a fazer grandes defesas. O time catarinense segurou a Penapolense e conquistou a primeira vitória na competição com o placar de 2 a 0.

No outro jogo do grupo, o Rio Preto venceu o classificado São José-RS por 1 a 0, com gol de Maurício e encerrou a participação da Chapecoense na competição, que precisava de um tropeço do time paulista para seguir com chances.

O time do Oeste Catarinense, que foi Campeão Catarinense sub-20 no ano passado, despediu-se da competição contabilizando apenas três gols durante a trajetória nessa temporada, os autores foram Thiago Pato (2) e Chico.