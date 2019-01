Apesar do ambiente conturbardo, reforços chegam confiantes ao Coritiba

O Coritiba terminou o ano de 2018 em baixa e com muita pressão, já que não conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O final do ano foi tumultuado, com protestos contra a atual diretoria do clube, mais em específico o presidente Samir Namur. Mesmo com todo o ambiente conturbado, os reforços adotam um discurso otimista, minimizando a pressão.



"Não é pressão, é responsabilidade. A torcida sempre vai estar cobrando, diretor vai estar cobrando, presidente vai estar cobrando. A gente, ali dentro de campo, sabe o que tem que fazer, tem que dar o melhor, batalhar do início ao fim", disse o novo atacante coxa-branca Welinton Júnior



Welinton Júnior começou sua carreira no Goiás, em 2013, marcando apenas um gol em 6 partidas. Também teve passagens por Joinville, Paysandu, CRB, Mirassol, Ferroviária e Brasil-RS. Teve seu melhor ano em 2015, junto ao CRB, jogando 23 partidas e marcando 5 gols. No total, Welinton tem 143 jogos e 17 gols na carreira.



"A cobrança é normal. Pela grandeza do Coritiba, tem que estar no mínimo na Série A e brigando por títulos. Já passei por grandes clubes e sei que a responsabilidade é grande, mas a gente se cobra para levar os clubes ao melhor possível", comentou o novo lateral direito Felipe Mattioni.



Felipe Mattioni chega ao Coritiba com uma boa bagagem internacional. Começou sua carreira no Grêmio, em 2007, onde cumpriu contrato até 2010. Porém, Felipe foi emprestado ao Milan, da Itália, em 2009 e ao Mallorca, da Espanha, em 2010. Foi contratado pelo Espanyol, onde ficou de 2010 a 2015. Jogou no campeonato inglês, defendendo as cores do Everton, em 2016 e retornou ao futebol brasileiro em 2017, onde jogou pelo Boa Esporte, Veranópolis e Juventude.



A reformulação do elenco coxa-branca continua, com mais 5 reforços sendo esperados nos próximos dias a briga por vagas no elenco titular promete ser acirrada.