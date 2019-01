Pelo Grupo 26 da Copinha, Coritiba vence Flamengo-SP e se classifica para próxima fase

O Coritiba enfrentou o Flamengo-SP pela terceira rodada da primeira fase, pelo Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e saiu com uma vitória por 2 a 1, que garantiu a equipe na próxima fase da competição, com 7 pontos e a liderança do grupo. A equipe paulista já estava classificada e apenas lutava pela primeira colocação, mas acabou em segundo com seis pontos.

As equipes entram em campo já classificadas por conta do resultado da partida entre Guarulhos e Madureira, onde o Madura conquistou sua única vitória pelo placar de 2 a 0, gols de Arco e Cordeiro.



Quem abriu o placar na partida dos líderes foi o Flamengo-SP, apenas no segundo tempo. Aos 10 minutos, em uma lambança do goleiro coxa-branca, Diego, que se atrapalhou em uma bola recuada e até conseguiu salvar, Daniel Mendes não perdoou e abriu o placar no rebote. A reação do alviverde veio já no final da partida. Henrique acertou um belo chute de fora da área e empatou o jogo aos 35 da segunda etapa. Cinco minutos depois veio a virada com Marcão, que aproveitou bem o passe dentro da área e fechou o placar.





Com isso, o Coritiba se classificou em primeiro com sete pontos, duas vitórias e um empate, sete gols marcados e cinco sofridos. O Flamengo-SP ficou em segundo com seis pontos, sendo duas vitórias e um derrota, com cinco gols marcados e apenas dois sofridos. O Guarulhos somou três pontos, e o Madureira, um.