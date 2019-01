Figueirense e Botafogo-SP se classificam na Copa SP; CRB e Itapirense são eliminados

Figueirense e Botafogo-SP estão garantidos na próxima fase (mata-mata) da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. As duas equipes venceram Itapirense e CRB-AL, respectivamente, pela terceira e última rodada do grupo 16 (Itapira).

O furacão bateu o Itapirense por 3 a 2 em um jogo bastante emocionante. A equipe da casa saiu na frente no placar aos 10 minutos, com Caio. O Figueira deixou tudo igual ainda na primeira etapa com o atacante Gabriel. Aos 38 do segundo tempo, Carlos virou a partida para o Itapirense. Em seguida, o Figueirense cresceu em campo e fez dois gols com Alejandro e Bruno, aos 41, e aos 44, respectivamente.

Com isso, a equipe de Santa Catarina tem 100% de aproveitamento na Copinha até aqui, e soma nove pontos. O adversário do Figueirense na próxima fase (eliminatória) será o atual campeão Flamengo. O local, horário e data do duelo serão decididos nesta quinta-feira (10), pela Federação Paulista de Futebol.

Botafogo-SP x CRB

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)

Na outro jogo válido pelo grupo 16, o Botafogo-SP sacramentou sua classificação com uma grande goleada sobre o CRB, por 5 a 0. No primeiro tempo, a equipe alagoana pouco agrediu e o Pantera dominou na maior parte do tempo. Luketa abriu o marcador aos 11 após belo contra-ataque.

No segundo tempo, o Botafogo não desperdiçou as grandes chances do tempo inicial e fez um massacre. Logo aos 4, Antônio marcou de pênalti. Dois minutos depois, Dodô acertou um belo chute de fora da área e ampliou. Aos 22, Luketa fez o seu segundo e o quarto do pantera na partida e, aos 30, Dodô, também fez o seu segundo e fechou o placar em Itapira.

Com o placar elástico, o Botafogo-SP chegou aos seis pontos na tabela, em 2° lugar, atrás somente do líder Figueirense - que venceu os três confrontos.

Agora, na fase seguinte, o Pantera irá encarar o Trindade-GO. A equipe goianiense foi o melhor time do grupo 15. A data, horário e local da partida serão decididos, também, nesta quinta-feira (10), pela Federação Paulista de Futebol.