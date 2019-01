Goiás empata com Nacional-SP e garante liderança no Grupo 31 da Copa São Paulo

Nesta quarta-feira (9), os já classificados Goiás e Nacional-SP se enfrentaram para decidir quem ficaria com o primeiro lugar do Grupo 31. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o time esmeraldino terminou na liderança.

A partida aconteceu no Estádio Nicolau Alayon. Éverton abriu o placar para o Nacional-SP aos nove minutos do primeiro tempo. O empate do Goiás veio aos 31 do segundo tempo. Daniel marcou de falta para o time goiano.

Com o resultado, as duas equipes terminaram com sete pontos e o Goiás leva vantagem sobre o Nacional-SP no saldo de gols. São sete contra dois.

Na próxima fase, o Goiás enfrenta o segundo colocado do Grupo 32, formado por Portuguesa, Volta Redonda, Paraná e Santo André. As partidas da terceira rodada do grupo acontecem nesta quinta-feira (10) e todas as equipes têm chances de classificação ainda. Já o Nacional-SP terá o líder do grupo pela frente.

Na outra partida do Grupo 31, São Bento e Santa Cruz, que não tinham mais chances de classificação entraram em campo apenas para cumprir tabela. O time paulista venceu por 1 a 0, com gol marcado por Marcus, já nos acréscimos do segundo tempo.