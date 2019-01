Pedido por Milton Cruz, zagueiro Cleberson deve ser emprestado ao Sport

Buscando peças para o sistema defensivo, o Sport está próximo de preencher uma das lacunas faladas pela diretoria nas últimas semanas. Depois de discutir sobre alguns nomes, a cúpula de futebol atendeu ao pedido e escolha pessoal do técnico Milton Cruz e depositou todas as baterias no zagueiro Cléberson, que jogou a última Serie B pelo Figueirense.

Haviam cerca de quatro nomes com valores acessíveis postas na mesa do rubro-negro pernambucano depois de grande filtro feito pelo grupo de diretores. Os contatos com Cléberson se deram pelas boas referências do próprio Milton Cruz sobre o jogador, com quem trabalhou no ano passado e conseguiu ser Campeão Catarinense.

Revelado no Athlético Paranaense, clube que possui seu passe até hoje e deverá emprestar o atleta ao Leão da Ilha, Cleberson tem 26 anos e mais de 100 jogos pelo clube do Paraná. Depois de muitos altos e baixos, o beque foi emprestado ao Figueirense na temporada passada.

Em Santa Catarina, ele atuou em número de 32 jogos e fez três gols, juntando Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Segundona. Além de Cleberson, existem mais negociações encaminhadas, como a de um volante e a de um meia. Com dificuldade financeira para achar boas peças acessíveis no mercado, os cartolas quebram a cabeça para não errarem em um setor considerado chave.