Vasco bate Taubaté pelo placar mínimo e se classifica para o mata-mata da Copinha

Na tarde desta quarta-feira (9), no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Vasco bateu o Taubaté por 1 a 0, e classificou-se para a fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O gol da partida foi marcado por Linnick (11'). Com esse resultado, o Cruzmaltino terminou na primeira colocação do grupo, com sete pontos conquistados.

O JOGO

Aos oito minutos, o Vasco perdeu sua primeira oportunidade no jogo. Dentro da área, João Pedro recebeu um passe, esquivou-se da marcação e, de perna direita, chutou para longe do gol. Com 10 minutos, o Gigante da Colina perdia mais uma chance. Pelo flanco esquerdo, Lucas Santos fez boa jogada e cruzou rasteiro para Linnick, que bateu de primeira e errou por muito pouco a meta adversária.

No minuto seguinte, depois de tantas oportunidades desperdiçadas, os vascaínos conseguem abrir o placar. Novamente pelo lado esquerdo, Lucas Santos fez boa jogada e serviu Tiago Reis que, próximo da pequena área, finalizou em cima do goleiro. No rebote, Linnick estufou a bola no fundo das redes e abriu o 1 a 0 no marcador.

Com 26 minutos, o Taubaté tentava empatar. Depois de falha na saída de bola do Vasco, Maykon Lima passou de calcanhar para Claudinho, que concluiu, de primeira, mas não anotou o tento. No minuto 37, quase o empate. Pelo lado direito, Claudinho cruzou, Maykon Lima subiu e, de cabeça, ganhou da zaga adversária e, por pouco, não acertou o gol.

No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, a torcida do Taubaté reclamou muito de um suposto pênalti no atacante Tatá. Pela direita, o jogador invadiu a área a caiu no meio dos zagueiros vascaínos. O juiz mandou o jogo seguir.

Logo no começo da segunda etapa, aos 9 minutos, o Vasco quase faz o segundo. Tiago Reis recebeu de Laranjeira e ficou de frente para o arqueiro do Taubaté, que saiu e evitou o gol. Um minuto depois, João Marcos salvou novamente o Cruzmaltino. Laranjeira carregou a redonda pelo meio e chutou, cruzado, rasteiro, obrigando o goleiro a esticar-se para evitar o tento.

Aos 15, por pouco o time de Marcos Valadares não fez mais um. Tiago Reis recebeu boa bola de Lucas Santos e, após bela jogada pelo lado esquerdo, chutou para uma defesa à queima-roupa do arqueiro adversário. Com 28, Claudinho bateu falta para o meio da área, e o zagueiro Hyago por pouco não empatou.