Internacional vence Taquaritinga nos pênaltis e avança na Copa SP

Nos pênaltis, o Internacional venceu o Taquaritinga e avançou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes ficaram no 0 a 0 no tempo normal e nas cobranças, o Inter marcou 7 e a equipe paulista marcou 6.

Com a bola rolando, na primeira etapa as times tiveram oportunidades, mas não colocaram a bola na rede. Aos 9 minutos, o Taquaritinga saiu em contra-ataque e Gustavo Silva tentou a finalização, mas a bola ficou com o goleiro Lucas. Aos 16, Volnei, do Colorado, aproveitou o espaço é soltou a bomba para Nayan fazer boa defesa.

Aos 19 foi a vez do Taquaritinga colocar uma bola no travessão com Vinicius, que arriscou de longe. Luiz Otávio, aos 36, ficou de frente com o goleiro Lucas e bateu no meio, para o arqueiro espalmar. Na resposta, o Internacional partiu em contra-ataque. Da Silva deu o.passe para Cesinha, que chutou cruzado para fora.

Na segunda etapa, logo que saiu a bola, Guilherme ficou livre e deu o passe para Brenner fazer o corta-luz e sobrar para Da Silva finalizar perto do gol. Em seguida, o Taquaritinga contra-atacou com Gustavo, que ficou na cara do gol, mas perdeu o equilíbrio e finalizou mal.

O Inter passou a pressionar. Aos 10 minutos, Juliano Fabro avançou pelo meio, limpou e soltou a bomba, mandando perto do gol. Na sequência, foi a vez de João Lucas finalizar perto do gol. No minuto seguinte, Juliano Fabro aproveitou rebote e chutou para boa defesa de Nayan.

O Taquaritinga voltou a levar perigo aos 22 minutos. Em contra-ataque, a equipe mandou em cima do goleiro, na sobra, Vinícius finalizou e a zaga afastou. Aos 33, Leandro Cordova também mandou em cima da zaga na tentativa colorada. Sem bola na rede, a partida foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Juliano Fabro, Volnei, Heitor, Dudu, Cesinha, Herik e Março fizeram para o Inter. Do lado do Taquaritinga, os gols foram de João Mariano, Richard, Jemmes, Lucas Gaspar, Gustavo e Vinícius. Na sétima cobrança Neguebe desperdiçou.

Na próxima fase o Inter enfrenta o Guarani. Data e hora serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.