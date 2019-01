Palmeiras é derrotado pelo Capivariano, mas avança na Copa São Paulo

Em jogo válido pela terceira rodada do grupo 13 da Copa São Paulo, Palmeiras e Capivariano se enfrentaram no interior paulista, nesta quarta-feira (9). O placar da partida foi 1 a 0 para os donos da casa, o autor do tento foi o atacante Luís Otávio.

O Alviverde já entrou para partida classificado e por conta disso o técnico Wesley Carvalho deu oportunidades a alguns garotos que não vinham sendo titulares. Apesar da derrota um lado positivo para o time foi a boa atuação do japonês Sasaki.

Assim que a bola rolou, os palmeirenses tentando o ataque, mas as condições ruins do gramado fizeram com que a qualidade técnica do jogo fosse baixa. O Palmeiras até chegou duas vezes ao gol, porém, ambas foram anuladas, a primeira delas acertadamente,já a segunda o bandeira anulou mal o tento de Esteves.

Na segunda etapa a qualidade continuou abaixo e o Capivariano começou a buscar mais o ataque em busca de uma vitoria em casa. Leão da Sorocabana só levou perigo no fim da partida com uma bola na trave aos 48' com Diniz. Na sequência, balançou as redes com Luís Otávio após rebote do goleiro palmeirense Matheus Teixeira.

Outro jogo do grupo

No outro jogo do grupo, Galvez e Xv de Piracicaba se enfrentaram para definir a segunda vaga do grupo e o clube acreano do Galvez venceu por 2 a 0 com Mamude e Erick.

Com o resultado os acreanos se classificaram pela primeira vez para as fases de mata mata da copinha e enfrentaram a Desportiva Ferroviária (ES) em local ainda a definir.