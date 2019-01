União Mogi segura empate e Santos é eliminado na primeira fase da Copa São Paulo

O dia foi de tensão na sede em Mogi das Cruzes, pela disputa do Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro jogo do dia, o São Caetano goleou o Sergipe por 4 a 1 e garantiu a vaga para a segunda fase. Por outro lado, o União Mogi, time da casa, surpreendeu o Santos e segurou o empate por 0 a 0, eliminando os Meninos da Vila.

Santos decepciona e cai na primeira fase

O drama do Peixe era grande em campo. A cada minuto que passava, a tensão dos Meninos da Vila, que precisavam do resultado, se tornava um problema maior.

A principal força ofensiva do time paulista era Tailson, que definia a maioria das jogadas, mas sem tanta precisão. O time do União, que só necessitava de um empate, se segurava como podia. Na etapa inicial, o 0 a 0 persistiu no placar.

No segundo tempo, o empate seguia tomando conta da partida e os santistas não conseguiam implementar seu jogo. Uma das novidades em campo foi o atacante Marcos Leonardo, de apenas 15 anos. Ele entrou no lugar do lateral Matheus Guedes e era uma das esperanças de gol.

Já no fim, a equipe foi toda ao ataque e o União botou todo mundo na defesa. Melhor para eles, que seguraram o resultado e garantiram uma classificação histórica para a cidade. Por outro lado, o resultado é decepcionante para o Santos, que teve um ano de 2018 ruim no Sub-20.

São Caetano goleia Sergipe e avança em primeiro

Se teve gente que decepcionou, outros garotos garantiram o orgulho de sua cidade. Foi o caso do São Caetano, que enfrentou o Sergipe no Nogueirão e venceu por 4 a 1. Destaque para Marcos Vinícius, autor de três gols, enquanto Hernandes complementou. Arnold, em bonita cobrança de falta, descontou para os sergipanos.

Com os resultados, o Azulão terminou no primeiro lugar do grupo, tendo 6 pontos. Em seguida, também classificado, vem o time de Mogi, com 4. O Santos fica em terceiro, com 3 pontos, enquanto o Sergipe finaliza a competição na lanterna, sem vencer ou empatar.

São Caetano pega o Flamengo de Guarulhos na próxima fase. A bola rola no sábado (12), em horário ainda a definir. No mesmo dia, o União Mogi enfrenta o Coritiba.