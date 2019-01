Ferroviária arranca empate no fim contra o São Paulo e garante liderança do Grupo 7

Ferroviária e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira (9), na Arena da Fonte, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior para definir o líder da chave. A partida terminou no placar de 2 a 2 e garantiu a Locomotiva na primeira colocação do Grupo 7.

O São Paulo dominou o primeiro tempo, mas só balançou as redes somente aos 28 minutos. Após tabelar com Gabriel Novaes na entrada da área, Fabinho chutou forte no ângulo e marcou um golaço. Após abrir o placar, o Tricolor teve chance de ampliar, mas Fabinho mandou a bola no travessão após rebote. O primeiro gol dos mandantes do Grupo 7 saiu aos 43. Em contra-ataque e vacilada do zagueiro Tuta, Felipe Estrella deixou tudo igual.

O começo da segunda etapa foi dominada pelo Time de Cotia, criando diversas chances, principalmente em jogadas pelos lados. O segundo gol do São Paulo saiu aos 18, com Rodrigo Nestor. Após cortar a defesa da Ferroviária , Nestor chutou colocado na entrada da área, com o pé esquerdo, no ângulo do goleiro Guilherme. O Tricolor segurou a vitória até os 43. Após lançamento, Lauro ajeitou a bola para o meio da área e Pedro Guerreiro deixou tudo igual.

O empate colocou a Locomotiva na liderança do grupo por conta do saldo de gols, com um a mais que o São Paulo.

Holanda-AM e Serra-ES também se enfrentaram na Arena da Fonte. O jogo aconteceu mais cedo, também na Arena da Fonte, e quem levou a melhor foi o time do Espírito Santo, goleando a Laranja Mecânica por 3 a 0.

Na segunda fase, a Ferroviária enfrenta o Velo Clube-SP, segundo colocado do Grupo 8. A partida será na sexta-feira (11), às 19h. Já o São Paulo enfrenta o Rio Claro, também na sexta-feira, às 19h15.