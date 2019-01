São Paulo enfrenta Eintracht Frankfurt no Torneio da Flórida

O São Paulo enfrentará, nesta quinta-feira (10), no Al Lang Stadium, em São Petersburgo (EUA), o Eintracht Frankfurt. A partida marca a estreia do time na temporada de 2019, em jogo válido pelo Torneio da Flórida.

O Tricolor Paulista teve apenas seis dias de treino, sendo um em São Paulo, no CT da Barra Funda, e os outros cinco em Orlando, nos Estados Unidos.

O time que iniciará a partida contará com estreias do goleiro Tiago Volpi, o meia Hernanes e o centroavante Pablo, que foram as principais contratações do Tricolor para a temporada.

Provável escalação: Tiago Volpi, Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Hernanes; Helinho, Everton e Pablo.

Com o objetivo de diminuir o risco de lesões e observar mais atletas, o técnico André Jardine usará duas equipes no jogo, um para o primeiro tempo e o outro na segunda etapa. A ideia do treinador é ter um time ofensivo, mas também com segurança defensiva.

Provável escalação do segundo tempo: Jean, Igor Vinícius, Bruno Alves, Lucas Kal e Léo; Willian Farias, Araruna e Liziero; Nenê, Everton Felipe e Diego Souza.

Eintracht Frankfurt

O adversário do Tricolor é o atual campeão da Copa da Alemanha, sexto colocado no Campeonato Alemão e tem como destaque o atacante Luka Jovic, artilheiro da competição com 12 gols.

Provável escalação: Kevin Trapp, Carlos Salcedo, Simon Falette e Evan N’Dicka; Danny Da Costa, Gelson Fernandes, Jetro Williems e Mijat Gacinovic; Filipe Kostic, Sébastien Haller e Luka Jovic.

Arbitragem

Andrew Musache apitará a partida, com o auxílio de Miguel Martes e Hayden Oscanoa. Madcid Coric será o quarto árbitro.