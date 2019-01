Tiago Nunes assina por mais um ano com Athletico

Depois de muita demora e ansiedade o Athletico finalmente acertou mais um ano de contrato com o técnico campeão da Sul-Americana, Tiago Nunes. A negociação se arrastava desde novembro e finalmente Tiago terá um contrato como treinador do Furacão, já que era contratado como funcionário do clube, em regime CLT.

Durante o ano de 2018, Tiago comandou a equipe logo no início da temporada, atuando com o time de aspirantes no Paranaense e se saindo campeão em cima do maior rival, o Coritiba. Quando Fernando Diniz foi demitido, assumiu seu lugar como interino, onde deu início a caminhada do título da Sul-Americana de 2018, a maior conquista da história do clube.



“Sempre me senti treinador do Athletico, ainda nas categorias de base. Passei por todos os processos que o clube tanto se orgulha em ser formador, não só de atletas, mas de profissionais. Me sinto honrado de firmar de maneira efetiva”, disse.



Em vídeo para o site oficial do clube, o presidente, Sallim Emed, fez muitos elogios ao técnico e projetou a temporada de 2019.

“Sempre disse que manter talentos, atletas ou treinadores, também é um grande investimento. Manter é fortalecer e o Tiago é muito importante pro clube, e isso vai trazer muitos frutos para o clube. Obrigado por continuar conosco”, agradeceu.