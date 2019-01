Impecável nos pênaltis, Cruzeiro derrota Sport e avança na Copa São Paulo

O Cruzeiro e Sport empataram em 1 a 1, porém, na disputa de pênaltis o time mineiro se saiu melhor e venceu por 5 a 3, na disputa de pênaltis, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, na tarde desta sexta-feira (11), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A equipe cinco estrelas dominou o primeiro tempo. Logo aos 9’, Michel foi derrubado na entrada da área. O camisa 10 cobrou rasteiro e Everton se esticou todo para fazer a defesa.

Aos 23', Maurício cobrou escanteio, o zagueiro Edu chutou de bico e o goleiro rubro-negro defendeu com as mãos trocadas. A Raposa quase abriu o placar com Jonathan Monteiro. O jogador de 18 anos ganhou pelo alto e cabeceio forte, mas a bola explodiu no travessão.

A história foi outra no segundo tempo. Ewerthon resolveu arriscar na intermediária, a bola enganou Jonathan Braz e foi parar no fundo do gol. 1 a 0.

Aos 17', Vinicíus Popó recebeu lançamento, se adiantou e bateu cruzado no canto esquerdo, sem chances para Everton.

Na disputa de pênaltis, o Cruzeiro acertou todas as cobranças, enquanto isso, o Sport balançou as redes apenas três vezes. A equipe celeste está na chave dois da terceira fase e encara o Marília.