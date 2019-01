Figueirense vence por placar magro e elimina o Flamengo da Copa SP

O Figueirense venceu e eliminou o Flamengo, por 1 a 0, nesta sexta-feira (11), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro João Diogo, nos minutos finais do primeiro tempo.

O jogo começou bastante equilibrado, com bastante toque de bola entre as duas equipes. Mas foi o time catarinense que se sobressaiu e criou as melhores oportunidades. Aos 18, João Diogo tocou para o volante Bruno dentro da área, mas o jogador finalizou por cima do gol. Aos 35, o lateral-direito Weverton cruzou para a grande área, Gabriel finalizou de cabeça, mas a bola foi para a rede do lado fora com perigo.

Aos 39, João Diogo abriu o marcador após receber um bom passe dentro da área, girar e chutar no canto, sem chances de defesa para o goleiro do Flamengo. No segundo tempo, o atual campeão da copinha pressionou o furacão e criou boas chances. Destaque para o goleiro Vinícius, do Figueira, que teve ótima atuação na tarde desta sexta-feira. Administrando o resultado, o Figueirense se organizou bem defensivamente e conseguiu boas oportunidades em contra-ataques, mas o juiz apitou o final da partida e a classificação veio com o placar magro.

Agora, a equipe de Santa Catarina aguarda a definição do adversário da próxima fase, que sairá do duelo entre Botafogo-SP e Trindade-GO. O local, horário e data do duelo ainda serão decididos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).