Flamengo anuncia oficialmente a chegada de Gabigol 

Na manhã desta sexta-feira (11), o Flamengo anunciou em sua conta do Twitter o atacante Gabriel Barbosa. O clube chegou à um acordo com a Inter de Milão e trouxe o jogador por empréstimo de um ano, arcando com o salário total de 1,25M de reais por mês.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo com uma pergunta: “Imagina, Nação?”. Destinada aos torcedores e ao atleta, a pergunta se referia sobre jogar no clube com uma das maiores torcidas do mundo, e a vestir uma camisa que tantos ídolos já haviam vestido. Gabigol até brincou em sua própria conta do Twitter respondendo “Eu já imagino Nação”.

Gabriel desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira (09) e foi recepcionado por dezenas de torcedores e jornalistas, mas falou apenas na coletiva de imprensa. O jogador que atuou pelo Santos em 2018, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, marcando 18 e 4 gols, respectivamente.

Reprodução/ Twitter Gabriel Barbosa

O jogador já faz atividades físicas no CT Ninho do Urubu, e vai aguardar o retorno da delegação completa, que está nos Estados Unidos disputando a Florida Cup. A expectativa de estreia fica para o dia 20, na primeira partida do Campeonato Carioca contra o Bangu.