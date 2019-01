Finalistas do último Brasileirão Sub-20, Palmeiras e Vitória se cruzam na Copa São Paulo

Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras irá enfrentar o Vitória. É a primeira vez que ambos os clubes se enfrentam após a vitória do Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro sub-20 em 2018. O jogo vai ocorrer na próxima sexta-feira (11), às 21h30, na Arena Capivari. O vencedor enfrenta quem passar no confronto entre Desportiva Ferroviária e Galvéz.

Leão pode terá a revanche da final do Brasileirão de 2018

O time comandado por Laelson Lopes teve uma campanha boa na fase de grupos da tradicionalíssima Copa São Paulo. Com o 2º lugar do grupo 14, que tinha sede em Santa Bárbara Do Oeste, o time se classificou para a próxima fase, apesar de perder logo em sua estreia, para a Desportiva Ferroviária, por 2 a 1.

Na 2ª rodada, o time baiano se recuperou e venceu o Novorizontino, pelo placar de 1 a 0. Na última rodada, para confirmar a classificação, o time venceu o lanterna do grupo, União Barbarense, pelo placar mínimo mais uma vez.

A provável escalação do time vice campeoão brasielrio de 2018 para a 'revanche' contra o Palmeiras é: Yuri, Wellison, Jorginho, Diguinho e Elivelton; Bruno, Ruan, Matheu Tenório e Rafael; Edson e David.

Desfalques atrapalham o Verdão na Copinha

O atual campeão brasileiro sub-20 enfrenta mais uma vez o time que venceu na final do Campeonato Brasileiro de 2018. Na final, o Palmeiras se sagrou campeão com direito a duas goleadas. A 1ª na casa do adversário, por 4 a 1 e a 2ª no Allianz Parque, por 5 a 2.

No grupo 13, sediado em Capivari, o alviverde passou com uma rodada de antecedência para a segunda fase da copinha, ficando com 6 pontos e o primeiro lugar. Na 1º rodada o Palmiras venceu o Galvez por 2 a 0. Na 2ª bateu o XV de Piracicaba por 1 a 0 e, na última rodada, foi derrotado pelo Capivariano também pelo placar mínimo.

O Palmeiras também conta com desfalques por convocação, que são: Papagaio, Vitão, Alan, Gabriel Menino, Gabriel Furtado e Luan Cândido que estão com a Seleção Brasileira e Aníbal que está com a Seleção do Paraguaia.

A provável escalação do alviverde para a partida é: Matheus Gomes; Marcos Meloni, Iago, Patrick de Lucca e Lucas Esteves; Matheus Neris, Patrick de Paula e Sasaki; Airton, Guilherme Vieira e Wesley​​​​.