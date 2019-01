São Paulo é derrotado pelo Eintracht Frankfurt na estreia do Torneio da Flórida

São Paulo e Eintracht Frankfurt se enfrentaram, nesta quinta-feira (10), no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, pelo Torneio da Flórida. A partida terminou no placar de 2 a 1 para os alemães.

Não demorou muito para o primeiro gol sair. Aos 8 minutos, em má saída de bola de Tiago Volpi, Bruno Peres não dominou e cometeu pênalti em Willems. O croata Rebic bateu forte no meio do gol e converteu. O São Paulo quase chegou ao empate na sequência. Em belo passe de Hudson, Helinho cruzou a bola para trás, dentro da área, mas a defesa do Eintracht afastou o perigo.

O time alemão dominou os brasileiros por quase toda primeira etapa. A primeira e única finalização do Tricolor saiu somente aos 37. Helinho recebeu cruzamento de Reinaldo, o atacante chutou de primeira, mas a bola saiu por cima do gol.

Para o segundo tempo, André Jardine escalou outro time, como era previsto. Adi Hutter fez 10 alterações no time alemão. Hrgota foi o único atleta que jogou os 90 minutos.

O Eintracht quase ampliou a vantagem logo no início. O atacante Haller recebeu um excelente cruzamento, mas chutou pelo lado esquerdo do gol. Aos 10 minutos, foi a vez do São Paulo balançar as redes. Após roubada de bola, Liziero arrancou e passou para Diego Souza, que em seguida cruzou rasteiro para Nenê e, sem marcação, chutou no canto direito de Rönnow.

A vantagem do Tricolor não durou muito tempo. Aos 18, Jovic arrancou pela esquerda e cruzou, Jean desviou e a bola bateu no estreante Igor Vinícius, que marcou contra. Aos 30 o São Paulo chegou com perigo. Everton Felipe tocou para Diego Souza, o atacante ajeitou e o meia chutou forte, mas Rönnow espalmou. O Eintracht ainda teve chance de ampliar o placar. Jovic recebeu cruzamento de Tawatha aos 46, mas chutou para fora.

O próximo compromisso do São Paulo na competição é diante o Ajax, no sábado (12), às 16h, no Orlando City Stadium, em Orlando.