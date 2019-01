Fernando Miguel garante dedicação em nome da história do Vasco da Gama

Se todos pudessem dizer um momento bom no ano de 2018, é quase certeza que o goleiro Fernando Miguel escolheria o momento em que decidiu vestir a camisa do Vasco da gama. De reserva do Vitória, da Bahia, o arqueiro terminou a temporada como titular absoluto do time de Alberto Valentim, protagonizando defesas importantes.

Sobre a expectativa para a temporada, o arqueiro destacou o objetivo pessoal e do grupo, além de reforçar o peso de vestir a camisa do gigante da colina.



"A responsabilidade nossa é diária, não é só uma disputa, temos compromisso com o Vasco, com a nossa profissão, e precisamos buscar crescer todos os dias. Esse é o meu objetivo, é o tipo de profissional que sou. Busco evoluir todos os dias e ser melhor do que era no dia anterior. Estou no clube certo para isso, pois o Vasco me dá condições de trabalho, tem uma camisa pesada e uma grande torcida", disse o arqueiro, em entrevista exclusiva ao site oficial do clube.

Tendo em vista três competições para disputar, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Copa do Brasil, o expresso da vitória ainda monta o seu plantel, quase concluído. Fernando Miguel enfatiza que a missão do clube é colocar o Vasco no topo das competições, fazendo com que o cruzmaltino volte aos tempos de glória e soltar o grito de campeão.



"Quando vira o ano, entramos numa nova fase, um novo momento. Acredito que os objetivos são renovados e as expectativas são aumentadas. A pré-temporada serve para fortalecer ainda mais isso. Um início de ano bem feito te deixa mair forte para buscar os objetivos traçados para a temporada. O Vasco quer brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Carioca. Vamos buscar o título estadual num primeiro momento", afirmou o jogador, garantindo que dedicação não irá faltar ao longo de 2019.

Para descolar um título na temporada, é bem verdade que o gigante da colina terá que passar por certas dificuldades que já enfrentou no ano passado. Porém, Fernando Miguel acredita que a história do clube tem que pesar nesses momentos importantes, fazendo com que os jogadores busquem uma motivação a mais em busca das vitórias.

"Apesar das dificuldades dos últimos anos, o Vasco tem uma camisa que remete a títulos. A história do clube te faz pensar em disputar todos os títulos, então não podemos fugir disso, muito pelo contrário. Precisamos entender o clube, a grandeza da sua torcida, e buscar de todas as formas honrar essa tradição. Prometo para a torcida muita disposição, muita dedicação, empenho e comprometimento com essa camisa", finalizou.

O Vasco estreia oficialmente no próximo dia 19 diante do Madureira, pelo Campeonato Carioca, fora de casa.