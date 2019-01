Nos pênaltis, Manthiqueira vence Tubarão e se classifica na Copa São Paulo Júnior 

Manthiqueira e Tubarão se enfrentaram, neste sábado (12), no estádio Dario Rodrigues Leite pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo ficou no empate e o time paulista se garantiu na próxima fase da competição após disputa de pênaltis.

Não demorou para o Tubarão balançar as redes, o primeiro gol da equipe saiu aos 4 minutos do primeiro tempo, quando Vini Moraes não desperdiçou a chance e deixou o seu. A outra grande oportunidade só veio aos 27, quando Thales recebeu na área e chutou com força, fazendo a bola passar raspando na trave.

O time de Santa Catarina também contou com grandes defesas do goleiro Thiago, que aos 16 do primeiro tempo fez um milagre para salvar o Tubarão de um empate, mas pouco antes do fim da primeira etapa o Manthiqueira descontou quando Wilson, já nos acréscimos, deixou tudo igual no placar.

A segunda etapa começou melhor para o Manthiqueira, o garoto Hendrik colocou o time paulista na frente aos 14 do segundo tempo, mas não deu tempo de comemorar muito. Logo aos 18, o Diordi fez o gol do empate para o Tubarão, o jogo continuou pegado, com bola na trave e boas chances para ambos os times, mas a partida terminou com o placar de 2 a 2.

Nos pênaltis, os autores dos gols pelo Manthiqueira foram Wilson, Jhonny, Thiago e Hendrik, já pelo Tubarão quem marcou foi Luciano, Roberto e Vini, o time de Santa Catarina perdeu as últimas duas penalidades e se despede da Copa São Paulo Júnior.

O jogo terminou por (4)2x2(3), o próximo compromisso do Manthiqueira é contra o Vasco da Gama, data e local ainda não foram definidos.